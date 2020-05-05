195 قتيل وجريح في صفوف ميليشيا السراج بهجوم على قاعدة الوطية الليبية

الثلاثاء 5 مايو 2020

قتل نحو 25 مسلحا، وأصيب نحو 170 آخرين من مليشيات حكومة فايز السراج، في هجوم فاشل شنته المليشيات الإجرامية، الثلاثاء، على محيط قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية غربي طرابلس.



ونقل موقع العين الإخبارية عن مصدر عسكري ليبي إن حصيلة القتلى والمصابين بصفوف المليشيات تجاوزت 25 قتيلا و170 جريحا من بينهم قيادات بارزة في المليشيات من مدينة الزاوية.

وعدّد المصدر في تصريح لـ"العين الإخبارية" أسماء 25 قتيلا من مسلحي السراج من مدن مصراتة والزاوية وزوارة، من بينهم هشام البرشيني، القيادي البارز بمليشيات أبوعبيدة الزاوي التابعة للجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة.

كما قتل الإرهابي المليشياوي فراس الوحشي، الذراع اليمنية للإرهابي المطلوب دوليا للاتجار في البشر أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، كما تجمعه صلات واسعة بالإرهابي المطلوب دوليا للاتجار بالبشر عبدالرحمن ميلاد المشهور بـ"البيدجا".

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والوحشي مطلوب من قبل النائب العام في عدة جرائم، من بينها تهريب البشر والوقود والهجرة غير الشرعية، كما ارتكب عدة جرائم في الهجوم على مدينة صبراتة أبريل/نيسان الماضي.

كما ارتكب عدة جرائم حرب أخرى من بينها تعذيب الأسرى، وظهر رفقة الأسير اللواء ‎عامر الجقم الذي سقطت طائرته بمدينة الزاوية وهو يهينه ويعتدي عليه.

وتصدت قوات الجيش الليبي، الثلاثاء، لهجوم من مليشيا حكومة الوفاق غير الشرعية استهدف قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد، معززة بالمرتزقة السوريين تحت غطاء من الطيران المسير التركي.

وقاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية غربي طرابلس هي أكبر قاعدة جوية بالبلاد، ويخشى قادة المليشيات من القاعدة التي تنطلق منها طائرات الجيش الليبي لاستهداف الإرهابيين بالمنطقة، وقد حاولوا عدة مرات استهداف القاعدة واقتحامها منذ عام 2014 وباءت جميع تلك المحاولات بالفشل.