"برنامج الغذاء" يشيد بجهود الإمارات العالمية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 5 مايو 2020

أشاد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بجهود الإمارات ومساعدتها المجتمع الدولي في التصدي لآثار جائحة كورونا (كوفيد – 19).



وقال ديفيد بيزلي في تغريدة على تويتر, الثلاثاء: "تثبت ⁧‫الإمارات⁩ ريادتها في التصدي للأزمات العالمية، خصوصاً في ظل جائحة كورونا".

وأضاف: "الجسر الجوي الجديد من ⁧‫دبي⁩ سيساعد المجتمع الدولي على سرعة الاستجابة كما سيساعدنا على إنقاذ الكثير من الأرواح. شكرا للإمارات على هذه الشراكة المهمة".

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وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمكافحة فيروس كورونا المستجد، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمانحين لمواجهة فيروس "كوفيد -19"، والذي تعهدت خلاله الدول المشاركة بتقديم 8 مليارات دولار لدعم المواجهة العالمية ضد الوباء، بما في ذلك الأبحاث الخاصة لإيجاد لقاح فعال.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إن "دولة الإمارات تشارك بفاعلية ومسؤولية في مكافحة فيروس (كوفيد- 19)، وستواصل العمل الدؤوب بلا كلل في دعم الجهود العالمية للحد من هذا التهديد".

وفي حديثها عن تعاون دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر مع المنظمات الدولية، قالت: "قدمنا أكثر من 472 طنا من المساعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات إلى 43 دولة حول العالم، وأسهمت مخازن منظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بإرسال أكثر من 132 شحنة، وتعمل كمركز توزيع أساسي لمعدات الوقاية الشخصية للمنظمة. وتم حتى الآن، تخصيص وتقديم 110 ملايين دولار أمريكي".