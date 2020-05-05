شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. الحوثيين يجبرون عقال الحارات على تجنيد الشباب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 5 مايو 2020 وجهت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عقال الحارات في العاصمة صنعاء، بتجنيد الشباب إجبارياً للإلتحاق بجبهات القتال، وذلك على خلفية الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في مختلف جبهات القتال ضد القوات الجنوبية والشرعية .

وبحسب التعميم الهام والعاجل الذي تداوله ناشطون على مواقع تواصل الإجتماعي، فإن الميليشيات وجهت عقال الحارات بتجنيد أربعة مدنيين من كل حارة للإلتحاق بالجبهات . Advertisements ووزعت الميليشيات إستمارات صادرة عن حكومتهم غير المعترف بها لتعبئتها بالإسماء التي سيتم تجنيدها إجبارياً والدفع بها للجبهات

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