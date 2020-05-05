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شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء برج سكني في الشارقة إثر حريق هائل (فيديو) والان مع التفاصيل
الثلاثاء 5 مايو 2020
اندلع حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، في برج سكني بمنطقة النهدة في إمارة الشارقة في الإمارات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الدفاع المدني في الشارقة إن كوادره عملت على إخلاء السكان، ويجري إخماد الحريق، وذلك بعد ورود بلاغ بالحريق لغرفة العمليات.
وكان بلاغ ورد إلى غرفة العلميات في الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة يفيد بوجود حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة لغرفة العمليات المركزية بتمام الساعة 9:04 من مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب في طوابق البرج، فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات عن ضحايا
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