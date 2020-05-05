شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر والان نبدء بالتفاصيل

غيب الموت، اليوم، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، وفق تأكيد الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية.

بدوره، نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم في العصر الحديث، الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

وأكد الإمام الأكبر، أن الشيخ الطبلاوي -رحمه الله- سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، ويبقى الشيخ الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة في التاريخ الحديث.