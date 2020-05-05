شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تسجل 9 حالات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها وفاة في محافظتي حضرموت وعدن اليمنيتين. وقالت اللجنة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جرى تسجيل (9) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، منها حالة في محافظة حضرموت و(8) حالات في العاصمة المؤقتة عدن بينها وفاة، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (21) حالة بينها (3) وفيات".

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