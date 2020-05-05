شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتجه لاعتماد «ريمديسيفير» كعلاج لكورونا.. الخميس والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو إن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز، ربما تعتمده اليابان كعلاج لمرضى كوفيد-19 في الداخل عندما تجتمع هيئة المراجعة التابعة لوزارة الصحة يوم الخميس.

وقال كاتو في برنامج إخباري تلفزيوني اليوم الثلاثاء، إنه إذا وافقت هيئة المراجعة على هذا العقار، فإنه يعتزم إقراره على الفور. وأضاف: "بمجرد استيراده، نود أن يستخدمه من يعانون من ظروف خطيرة في أقرب وقت ممكن".

وأجازت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير الأسبوع الماضي الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج كوفيد-19، وتقدمت شركة جيلياد ساينسز بطلب لسرعة الموافقة على استخدامه في اليابان أمس الاثنين.