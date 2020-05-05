

صرح مسؤولون روس بأن العمل يجري لإقامة المزيد من المستشفيات المؤقتة في موسكو، الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا في روسيا.

ونقلت وكالة أنباء روسية عن نائب عمدة المدينة بيتر بيريوكوف إنه يجري إقامة مستشفى طارئ يتسع لأربعة آلاف سرير على أرض مركز مَعارض.

وأضاف: "سننهي العمل في غضون نحو 20 يوم".

هذا ويعمل حوالي ألفي شخص على مدار الساعة لإنهاء المشروع، بينما في المجمل، يوجد في المدينة الآن 44 مستشفى مؤقتا بسعة عشرة آلاف سرير.

من جانبها، أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 10581 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 145268 حالة. كما أعلنت تسجيل 1356 حالة وفاة ونحو 19 ألف حالة تعاف.

وتعني معدلات الزيادة هذه أن روسيا هي حالياً الدولة التي تشهد الانتشار الأسرع للمرض.

في غضون ذلك، أعرب وزير الصحة ميخائيل موراشكو عن قلقه إزاء ارتفاع معدلات استهلاك الكحول بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% خلال الأزمة.

وقال: "الكحول لا يساعد بالتأكيد في علاج الأمراض الفيروسية، وخاصة فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن الكحول يضعف جهاز المناعة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعمل على إقامة مستشفيات مؤقتة لاستيعاب الزيادة في الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.