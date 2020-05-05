إسرائيل تؤكد مواصلة "قصف سوريا" حتى رحيل إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، أن بلاده ستواصل عملياتها في سوريا حتى "رحيل" إيران منها.

التصريح جاء بعد ساعات من غارات استهدفت القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها، ما أسفر عن مقتل 14 مقاتلا.

وقال الوزير في لقاء تلفزيوني إن "إيران لا شأن لها في سوريا، ولن نتوقف قبل أن يغادروا سوريا".

وفي السياق، امتنع بينيت عن إعلان مسؤولية بلاده عن الغارات التي وقعت ليلا في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقتل 14 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها على الأقل، في غارات استهدفت مواقع تابعة لها في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

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ورجح المرصد أن تكون "طائرات جوية إسرائيلية" شنت غارات ليلا على بادية مدينة الميادين وبلدتي الصالحية والقورية، بريف دير الزور الشرقي.

ووفق المصدر، أسفر القصف عن سقوط قتلى إيرانيين وعراقيين، دون أن يتمكن من تحديد الأعداد بدقة، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وطال القصف مستودعات ذخائر وأسلحة ضمن معامل الدفاع بمنطقة السفيرة، جنوب شرقي حلب، والخاضعة لسيطرة القوات السورية والمليشيات الإيرانية.

وتُكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.