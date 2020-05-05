أمريكا وبريطانيا تحذران من قرصنة "معلومات كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة في تحذير مشترك، الثلاثاء، أن متسللين إلكترونيين مدعومين من حكومات يهاجمون مؤسسات الرعاية الصحية والبحثية في محاولة لسرقة معلومات قيمة تتعلق بجهود احتواء جائحة كورونا.

وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بالولايات المتحدة، في بيان، إن المتسللين استهدفوا شركات أدوية ومنظمات بحثية وحكومات محلية.

وعلى الرغم من أن المركز والوكالة لم يذكرا الدول المسؤولة عن تلك الهجمات، إلا أن مسؤولَين، أحدهما أمريكي والآخر بريطاني، قالا إن التحذير جاء ردا على محاولات اختراق قام بها متسللون يشتبه بأنهم من إيران.

واشترط المسؤولان عدم الكشف عن هويتهما للحديث عن تفاصيل من غير المفترض إعلانها للعامة بشأن هذا التحذير.

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وتستهدف مجموعات التسلل الإلكتروني الحكومية بشكل متكرر المنظمات من أجل جمع معلومات شخصية ضخمة وأخرى تتعلق بالملكية الفكرية ومعلومات مخابراتية وفقا لأولوياتها الوطنية، بحسب ما أفاد المصدران.

وأضاف المصدران أنه على سبيل المثال ربما يسعى المتسللون إلى الحصول على معلومات مخابرات عن سياسة الرعاية الصحية الوطنية والدولية أو حيازة بيانات حساسة بخصوص الأبحاث المتعلقة بكوفيد-19.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، ذكرت رويترز أن متسللين مرتبطين بفيتنام استهدفوا الحكومة الصينية فيما يتعلق بتعاملها مع تفشي فيروس كورونا، وأن مجموعات متعددة، بعضها على صلة بإيران، حاولت اختراق منظمة الصحة العالمية.