مصر تبدأ في إجلاء رعاياها العالقين بالكويت

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، أولى الرحلات الاستثنائية التي سيرتها مصر، لإعادة العالقين بالكويت، وعلى متنها ٢٩٨ شخصا إثر توقف الرحلات على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتصل الرحلة الثانية خلال ساعات قليلة وعلى متنها ٢٨٩ شخصا، ضمن الجسر الجوي الذي أقرته الحكومة المصرية بالتنسيق بين مختلف الوزارات لاستقبال العالقين بالخارج.

وجهزت سلطات مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة لاستقبال الرحلتين القادمتين من الكويت وإنهاء إجراءاتهم.

وأوضحت سلطات المطار أنه سيتم نقل جميع الركاب القادمين على متن الرحلة إلى المدينة الجامعية لطلاب الأزهر بمدينة نصر، شرقي القاهرة، والمخصصة، لقضاء 14 يوما من العزل الصحي المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية؛ للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد.

ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الطيران المدني عن تسيير نحو 24 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

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كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس/آذار الماضي.





واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.