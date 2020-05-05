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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تعتزم إنهاء عمل "خلية كورونا" الأسابيع المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
متابعات_ السعودية نيوز
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن عزمها إنهاء عمل خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر بالبيت الأبيض، أن إنهاء عمل الخلية من المرتقب أن تبدأ إجراءاته خلال الأسبوع المقبل.
وتواصل الولايات المتحدة رفع إجراءات العزل الخاص بكورونا على الرغم من أعداد الضحايا التي ما زالت مستمرة.
وأسفر الوباء عن وفاة أكثر من 235 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول بالصين، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة (19.00 بتوقيت جرينتش) الجمعة.
وفي الولايات المتحدة، الدولة التي سجل فيها أكبر عدد من الوفيات بلغ نحو 65 ألفا، ارتفع عدد طالبي تعويض البطالة إلى أكثر من ثلاثين مليونا منذ منتصف مارس/آذار، وهو رقم تاريخي.
ولإنعاش الاقتصاد، بدأ أكثر من 35 من الولايات الأمريكية الخمسين رفع إجراءات العزل الصارمة التي فرضتها، أو باتت على وشك القيام بذلك، بينما تتضاعف المظاهرات "لإعادة فتح أمريكا" في جميع أنحاء البلاد.
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