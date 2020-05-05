سلطان الجابر : ذكرى توحيد القوات المسلحة تعد علامة فارقة في تاريخ الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

أكد وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ان السادس من مايو يعد علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، حيث يجسد توحيد القوات المسلحة قوة الاتحاد وأساسه المتين .

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واشار في تصريح له بمناسبة الذكرى الـ44 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، نشرته وام، أن هذا اليوم كان ترجمةً لمبادئ الاتحاد القوية التي حرص عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ، والآباء المؤسسون، وقواتنا المسلحة اليوم هي حصن منيع لصون المنجزات والمكتسبات، وتشكل ركيزة رئيسية لإعلاء القيم الإنسانية ونشر مبادئ السلم والتعايش على مستوى العالم أجمع.

وأشار إلى أن قواتنا المسلحة وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعد مصدر فخر وإلهام واعتزاز لدولة الإمارات وشعبها.