الإمارات تقييد  الدخول إلى مراكز التسوق ومتاجر التجزئة ضمن إجراءات كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن إجراءات جديدة ضمن تدابير مواجهة جائحة كورونا المستجد المعروف عالمياً بكوفيد 19 .

Advertisements وبحسب وكالة وام فإن الإجراءات تتمثل بتقييد دخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق غير مسموح للأطفال دون سن الـ12 عاماً وللأشخاص الذين فوق 60 عاماً . وقالت الوزارة والهيئة أن إتخاذ هذا الإجراء جاء حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، في إطار الاشتراطات الوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية في الدولة

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