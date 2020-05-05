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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تقييد الدخول إلى مراكز التسوق ومتاجر التجزئة ضمن إجراءات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن إجراءات جديدة ضمن تدابير مواجهة جائحة كورونا المستجد المعروف عالمياً بكوفيد 19 .
وبحسب وكالة وام فإن الإجراءات تتمثل بتقييد دخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق غير مسموح للأطفال دون سن الـ12 عاماً وللأشخاص الذين فوق 60 عاماً .
وقالت الوزارة والهيئة أن إتخاذ هذا الإجراء جاء حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، في إطار الاشتراطات الوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية في الدولة
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