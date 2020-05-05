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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يصيب 99970 في إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 63 في الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 6340.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، على التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في إيران، إحدى أكثر الدول تضررا بسبب المرض في الشرق الأوسط، بلغ 99970.
وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفعت إلى أكثر من 250 ألف شخص، بزيادة قدرها أكثر من 100 ألف شخص منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.
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