شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يرفع تدابير كورونا رغم تصاعد الضحايا.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة حزب العدالة والتنمية وضعت خطة لتخفيف القيود الاحترازية المفروضة على المواطنين لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، والعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي، رغم استمرار تفشي الفيروس بالبلاد.

Advertisements جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده بتقنية "الفيديو-كونفرانس" عقب اجتماع مهم للحكومة. وقال أردوغان في تصريحاته إن "الحكومة بصدد إصدار حزمة قرارات بشأن رفع قيود كورونا على المواطنين بشكل تدريجي خلال أشهر مايو/أيار الجاري ويونيو/حزيران، ويوليو/تموز المقبلين"

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