إندلاع حريق ضخم في مبنى سكني في الشارقة بالإمارات

إندلع حريق ضخم في مبنى سكني شاهق بمنطقة النهضة في محافظة الشارقي في دولة ​الإمارات​، وتعمل فرق ​الدفاع المدني​ على اخماد الحريق وإجلاء السكان من المبنى، ولم تتضح حتى اللحظة أسباب الحريق أو ​تفاصيل​ عن ​الإصابات​.

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