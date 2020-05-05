صحناوي لحبشي: ليس جميلة بحقكم وانتم تحمون المافيا بتصرفاتكم هذه

رد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي على عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب انطوان حبشي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً انه "بقيتم تتكلمون عن فساد ب​قطاع الكهرباء​، وأول ما قدمنا ​اخبار​ قدام ​القضاء​ وبدء يظهر اول خيط بموضوع ​الفيول​ المغشوش، فهاجمتوا القضاء"، داعياً الى "وقوف بجانبهم ب​مكافحة الفساد​ ووقف السرقة، الشعب تعب والبلد مأفلس لأنو منهوب، ومش حلوة بحقكن، مبينين عم تحمو ​المافيا​ بتصرفاتكن هيك".

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