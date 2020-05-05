علق رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير على تصريح المنسق الخاص لمنظمة الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، مؤكداً أنه تأثر "بمعرفة ان ديبلوماسيا اجنبيا يشاركنا مشاعرنا، نحن لا نعامل الطلاب اللبنانيون في الخارج كاولادنا فهم فعلياً اولادنا".
وأكد صفير في تصريح صحفي "اننا فعلنا وسنفعل ما بوسعنا لمساعدتهم، وجعلنا هذا الموضوع في سلم اولوياتنا، ويسرني سماع اهتمام الأصدقاء".
تجدر الإشارة إلى أن كوبيتش كان قد صرح في وقت سابق من اليوم قائلا: "أناشد البنوك أن تقوم بالإفراج الفوري وتحويل الأموال اللازمة للطلاب اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج في ظروف عصيبة. عاملوهم كأبنائكم، فهم مستقبل بلدكم الذي لا ينبغي أن يعاملهم بقسوة".
كانت هذه تفاصيل خبر صفير عن مناشدة كوبيتش التساهل مع الطلاب المغتربين:فعلنا وسنفعل ما بوسعنا لمساعدتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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