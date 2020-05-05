صفير عن مناشدة كوبيتش التساهل مع الطلاب المغتربين:فعلنا وسنفعل ما بوسعنا لمساعدتهم

علق رئيس ​جمعية المصارف​ في ​لبنان​ ​سليم صفير​ على تصريح المنسق الخاص لمنظمة الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، مؤكداً أنه تأثر "بمعرفة ان ديبلوماسيا اجنبيا يشاركنا مشاعرنا، نحن لا نعامل ​الطلاب​ اللبنانيون في الخارج كاولادنا فهم فعلياً اولادنا".

وأكد صفير في تصريح صحفي "اننا فعلنا وسنفعل ما بوسعنا لمساعدتهم، وجعلنا هذا الموضوع في سلم اولوياتنا، ويسرني سماع اهتمام الأصدقاء".

تجدر الإشارة إلى أن كوبيتش كان قد صرح في وقت سابق من اليوم قائلا: "أناشد البنوك أن تقوم بالإفراج الفوري وتحويل الأموال اللازمة للطلاب اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج في ظروف عصيبة. عاملوهم كأبنائكم، فهم مستقبل بلدكم الذي لا ينبغي أن يعاملهم بقسوة".