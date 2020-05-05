أعلن ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ أنه تلقى إتصالا من نطيره الكندي حيث أبدى استعداد بلاده لدعم ​لبنان​. وأشار في تصريح له على وسائل التواصلا الإجتماعي، إلى أنه "اتصل بي مساء أمس وزير خارجيّة كندا فرنسوا فيليب شامبين ليعرب عن استعداد بلاده لدعم لبنان في هذه الظروف الصعبة وقد تناول اللقاء أهمية العمل على تطوير العلاقات اللبنانية-الكندية في مختلف المجالات التي تهمّ البلدين".

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كانت هذه تفاصيل خبر حتي: اتصل بي وزير خارجية كندا مبديا استعداد بلاده لمساعدة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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