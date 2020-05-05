بلدية برجا: لا إصابات جديدة بالكورونا وحالات الشفاء 15

أكد التقرير 42 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية ​الأزمة​ في ​بلدية برجا​، والذي يغطي ​الإصابات​ بفايروس ​كورونا​ المستجد "أنه لم يتم تسجيل أي حالة مثبتة مخبرياً، وان عدد ​حالات​ الشفاء 15، والعدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 2 ، وان حالات الوفاة واحدة حتى ​الساعة​"، مشيراً الى "ان اللجنة تنتظر نتيجة فحص الحالتين المثبتتين مخبريا" .

وأكد التقرير "ان اللجنة تتابع المحجورين سابقاً، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".