ريفي استقبل كوبيتش: لتمسك الدولة بمظلة الشرعية الدولية

إستقبل الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في مكتبه ب​الأشرفية​، منسق ​الأمم المتحدة​ في ​لبنان​ يان كوبيتش، وتم البحث في تطورات الوضع الداخلي، والوضع في المنطقة.

وأثنى ريفي على الدور الذي يلعبه كوبيتش في لبنان، في ترجمة جهود منطمة الأمم المتحدة للحفاظ على الإستقرار، ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته الإقتصادية التي تعصف فيه منذ أشهر، مؤكداً على ضرورة تمسُّك ​الدولة​ في لبنان بمظلة الشرعية الدولية، وبقرارات ​مجلس الأمن الدولي​، والتعاون مع ​صندوق النقد الدولي​، كمدخلٍ لحل ​الأزمة​ الإقتصادية الحالية التي تصيب اللبنانيين.