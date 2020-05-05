بلدية زحلة: نأسف لبيان فندق لابلاس الكاذب لأنه لم يتم أي تنسيق معنا

اسفت ​بلدية زحلة​ للكلام الكاذب الذي صدر عن ادارة فندق لابلاس في زحلة والذي تدعي من خلاله انها تواصلت مع البلدية بشأن استقبال وافدين لبنانيين من ​سوريا​ في غرفة في الفندق.

وأكدت البلدية في بيان لها انها "لم تتبلغ من ادارة الفندق عن اي نية لاستقبال الوافدين اللبنانيين ولدى معرفتها بالامر بطرق غير رسمية ارسلت ​الشرطة البلدية​ الى الفندق للاستفسار فأكد مدير الفندق انه اقدم على الخطوة بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ وان الاشخاص الوافدين قطعوا نقطة ​المصنع​ وهم بطريقهم الى الفندق".

وشددت البلدية في بيانها على أن "أي خطوة كهذه يجب أن تكون بالتنسيق مع البلدية مع التأكيد على رفضها التام لاتخاذ أي قرار يمكن أن يعرض مجتمعنا لخطر انتشار الوباء، فزحلة فعلا بقيت بمنأى عن ​فيروس كورونا​ بفضل العناية الإلهية وبفضل أهلها".

وأكدت البلدية "أنها تقف إلى جانب أهلها الذين بادروا على الإعتراض على هذه الخطوة".