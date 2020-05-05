اعلن قسم الصحة في وكالة "الاونروا" بأن جميع فحوصات الPCR التي اجريت في ​مخيم عين الحلوة​ بالتعاون مع ​مستشفى صيدا الحكومي​ جاءت نتائجها سلبية، مؤكدا على "ضرورة الالتزام بالارشادات والتعلميات الصادرة عن ​وزارة الصحة​ و​الأونروا​ للحد من انتشار الفيروس". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر قسم الصحة في الاونروا: فحوصات الpCR من مخيم عين الحلوة جميعها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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