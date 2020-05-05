بو زيد :أتمنى صمود مهنة المتاعب كي لا تُعلّق الصحافة على أعواد المشانق

أشار النائب السابق ​أمل ابو زيد​ في ذكرى شهداء ​الصحافة​ إلى أنه "بين 6 ايار 1916 و 6 ايار 2020 تبقى ذكرى ​شهداء الصحافة​ حاضرة من جيل الى جيل لا يمحوها غاصب ولا محتل، وتبقى رسالة الحرية وقول الحقيقة من اجل ​لبنان​ سيّد حرّ مستقل في ضمير الصحافيين ​الاحرار​ رغم كل الترغيب والترهيب".

وتمنى في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، في هذه الذكرى "أن تصمد مهنة المتاعب وتتجاوز الازمات الاقتصادية والمالية كي لا تُعلّق الصحافة و​وسائل الاعلام​ على أعواد المشانق".