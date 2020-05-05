رئيس بلدية شارون: اين اموال البلديات من عائدات الخليوي؟

تساءل رئيس ​بلدية شارون​ ​مهنا البنا​، في بيان، عن "عائدات ​الهاتف​ الخليوي التي يجب ان توزع على ​البلديات​، والتي تفوق 1200 مليار ليرة لبنانية كأقل تقدير، والتي لم تحصل الا مرتين منذ العام 1994 وحتى اليوم، ما هي تقديماتكم البديلة عن أموالنا التي يتم محاصرتها منذ سنوات؟ وماذا سيحل بقيمة الآتي من مستحقات البلديات في ظل تراجع قيمة عملتنا الوطنية؟

ولفت الى ان "هذه الاسئلة برسم كل مسؤول في دوائر القرار العليا سابقا واليوم، من نواب ووزراء تعاقبوا على أنهم يحملون أمانة الناس وإذ بهم يسلبونهم حقوقهم يكفي ما يعانيه شعبنا أنظروا اليه قبل الانفجار الكبير".