أمن الدولة ووزارة الإقتصاد يجولان وينظمان محاضر ضبط في صور وضواحيها

أفادت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في تصريح على صفحتها الخاصة بوسائل التواصل الإجتماعي، عن استمرار الجولة مع مندوب ​وزارة الإقتصاد​ على ​محلات​ بيع المواد الغذائية في قرى وبلدات ​قضاء صور​ ومنطقة الحوش - صور، وتنظيم ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين. إضغط للمزيد

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