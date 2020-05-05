أكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن "كافة أشكال التعبير عن الرأي مرحب بها لا بل تحظى بكامل الاحترام، أما الإخلال بالأمن فممنوع وهو الخط الاحمر".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار الوزير فهمي، إلى أنه "وفي هذا الإطار تأتي خطوة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بالقبض على شخصين ألقيا عبوة على فرع فرنسبنك في صيدا".
تجدر الإشارة إلى أنه تم القاء عبوات وقنابل مولوتوف حارقة على عدة مصارف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى أضرار بالممتلكات الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر فهمي: القبض على شخصين ألقيا عبوة فرنسبنك بصيدا والإخلال بالأمن ممنوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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