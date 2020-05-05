فهمي: القبض على شخصين ألقيا عبوة فرنسبنك بصيدا والإخلال بالأمن ممنوع

أكد وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ أن "كافة أشكال التعبير عن الرأي مرحب بها لا بل تحظى بكامل الاحترام، أما الإخلال ب​الأمن​ فممنوع وهو الخط الاحمر".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار الوزير فهمي، إلى أنه "وفي هذا الإطار تأتي خطوة ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ بالقبض على شخصين ألقيا عبوة على فرع فرنسبنك في صيدا".

تجدر الإشارة إلى أنه تم القاء عبوات وقنابل ​مولوتوف​ حارقة على عدة مصارف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى أضرار بالممتلكات الخاصة.