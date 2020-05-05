رحب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، خلال تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، "بقرار لجنة الطوارئ الوزارية لأزمة الكورونا الأخذ بتوصية لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الصادرة أمس، والإعلان عن تكثيف الرحلات لإعادة 12500 لبناني من دول الانتشار الى لبنان من خلال اعتماد فحص ال PCR المسبق على أمل ان نتمكن من اعادة كل لبناني الى أحضان الوطن قريباً".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً بإجلاء اللبنانيين ولكن على متن خطوط طيران الشرق الأوسط منذ حوالي شهر من الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: نرحب بتكثيف الرحلات لإجلاء 12500 لبناني باعتماد فحوص مسبقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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