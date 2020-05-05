جابر: نرحب بتكثيف الرحلات لإجلاء 12500 لبناني باعتماد فحوص مسبقة

رحب عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ياسين جابر​، خلال تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، "بقرار لجنة الطوارئ الوزارية لأزمة ​الكورونا​ الأخذ بتوصية ​لجنة الشؤون الخارجية​ والمغتربين الصادرة أمس، والإعلان عن تكثيف الرحلات لإعادة 12500 ​لبنان​ي من دول الانتشار الى لبنان من خلال اعتماد فحص ال PCR المسبق على أمل ان نتمكن من اعادة كل لبناني الى أحضان الوطن قريباً".

تجدر الإشارة إلى أن ​الحكومة اللبنانية​ اتخذت قراراً بإجلاء اللبنانيين ولكن على متن خطوط ​طيران الشرق الأوسط​ منذ حوالي شهر من الآن.

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