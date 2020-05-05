أكدت مصادر خاصة ب"النشرة" عن أنه اليوم، وخلال جلسة مجلس الوزراء، "حين طُرح بند النفايات من خارج جدول الاعمال، سجلت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان رفضها للقرار المتضمن زيادة علوّ مطمر الجديدة على كامل مساحته".
تجدر الإشارة إلى ان الوزيرة اوهانيان كانت الوحيدة التي اعترضت على القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الوزيرة اوهانيان الوحيدة التي اعترضت على زيادة علو مطمر الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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