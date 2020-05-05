النشرة: الوزيرة اوهانيان الوحيدة التي اعترضت على زيادة علو مطمر الجديدة

أكدت مصادر خاصة ب"​النشرة​" عن أنه اليوم، وخلال جلسة مجلس الوزراء، "حين طُرح بند النفايات من خارج جدول الاعمال، سجلت وزيرة ​الشباب​ و​الرياضة​ ​فارتينيه اوهانيان​ رفضها للقرار المتضمن زيادة علوّ مطمر الجديدة على كامل مساحته".

تجدر الإشارة إلى ان الوزيرة اوهانيان كانت الوحيدة التي اعترضت على القرار.