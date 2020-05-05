البعريني: لتكليف رئيس الهية العليا للاغاثة الكشف عن اضرار العاصفة

طالب عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بتكليف رئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​ ​اللواء محمد خير​ لكشف واحصاء الاضرار التي تسببت فيها العاصفة التي ضربت عكار في ​الساعات​ الماضية، للتعويض على المتضررين، خصوصا ​المزارعين​ منهم.

ولفت البعريني الى انه "لا يجوز ترك المزارعين لمصيرهم فيما الضربات تأتيهم من كل الجهات، فاضعف الايمان صرف التعويضات لهم".

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