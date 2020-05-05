طالب عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني رئيس الحكومة حسان دياب بتكليف رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير لكشف واحصاء الاضرار التي تسببت فيها العاصفة التي ضربت عكار في الساعات الماضية، للتعويض على المتضررين، خصوصا المزارعين منهم.
ولفت البعريني الى انه "لا يجوز ترك المزارعين لمصيرهم فيما الضربات تأتيهم من كل الجهات، فاضعف الايمان صرف التعويضات لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: لتكليف رئيس الهية العليا للاغاثة الكشف عن اضرار العاصفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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