فريد الخازن: مشكور مجلس الوزراء لاعتماده لامركزية النفايات

اعلن النائب ​فريد الخازن​ في بيان، انه، "بعد مطالبات عدة من ​البطريركية المارونية​ ونواب ​كسروان​ الفتوح، وبعد أن قمنا في الأمس برفقة الزميل ​نعمة افرام​ بجولة على رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ووزير ​البيئة​ و​وزارة الداخلية والبلديات​، قرر اليوم ​مجلس الوزراء​، بموجب القرار رقم 10 تاريخ 5/5/2020، تكليف ​مجلس الإنماء والإعمار​ إجراء ما يلزم لتحويل ما بين 150 و200 طن من ​النفايات​ التي يتم جمعها في قضاء كسروان، إلى معمل المعالجة في ​بلدية غوسطا​ بعد تفعيله.

وشكر الخازن "مجلس الوزراء لاعتماده لامركزية النفايات، المطابقة للمواصفات البيئية، والتي كان يجب أن تتحول منذ زمن طويل من شعار إلى واقع".

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