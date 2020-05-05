اعلن النائب فريد الخازن في بيان، انه، "بعد مطالبات عدة من البطريركية المارونية ونواب كسروان الفتوح، وبعد أن قمنا في الأمس برفقة الزميل نعمة افرام بجولة على رئيس الحكومة حسان دياب ووزير البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، قرر اليوم مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم 10 تاريخ 5/5/2020، تكليف مجلس الإنماء والإعمار إجراء ما يلزم لتحويل ما بين 150 و200 طن من النفايات التي يتم جمعها في قضاء كسروان، إلى معمل المعالجة في بلدية غوسطا بعد تفعيله.
وشكر الخازن "مجلس الوزراء لاعتماده لامركزية النفايات، المطابقة للمواصفات البيئية، والتي كان يجب أن تتحول منذ زمن طويل من شعار إلى واقع".
كانت هذه تفاصيل خبر فريد الخازن: مشكور مجلس الوزراء لاعتماده لامركزية النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.