الصحة الألمانية: نحذر من موجتين ثانية وثالثة لجائحة فيروس كورونا

أكد مدير معهد روبيرت كوخ للفيروسات التابع ل​وزارة الصحة​ الألمانية لوتار فيلير، أن "​العالم​ سيواجه موجتين ثانية وثالثة لجائحة ​فيروس كورونا​ المستجد، وسنواجه موجة ثانية وثالثة لانتشار العدوى"، مشدداً على أن "نظام الصحة في بلاده مستعد جيدا لموجات جديدة للتفشي، وتم القيام بالكثير من أجل ذلك، والأطباء يعرفون الآن كيف يجب التعامل مع المرضى المصابين، وسنمتلك وسائل علاج أفضل".

ولفت فيلير الى أن "الجهات الطبية الألمانية تنوي توسيع نطاق الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في البلاد"، مبينا أنه من "الممكن أن يصل هذا العدد يوميا إلى 142 الفا في 132 مختبراً".