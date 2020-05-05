البنتاغون: لا نعرف أين ظهر فيروس كورونا المستجد

أكدت ​وزارة الدفاع الأميركية​ أنها لا تعرف أين ظهر ​فيروس كورونا​ المستجد، وما إذا تم تطويره في مختبر بمدينة ووهان".

هذا وحث الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في وقت سابق، الصين على "التعامل بشفافية مع ما تعرفه عن منشأ فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تفشى في أنحاء العالم"، مشيراً الى ان "​الولايات المتحدة​ ستصدر تقريرها الذي يعرض بالتفصيل لمنشأ الفيروس".

هذا وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد أشار في وقت سابق، الى ان "هناك قدراً كافياً من الأدلة على أن فيروس كورونا المستجد خرج من معمل صيني لكنه لم يرفض ما خلصت إليه أجهزة مخابرات أميركية من أن الفيروس ليس من صنع الإنسان".