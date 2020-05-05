تسجيل 230 وفاة جديدة بكورونا بنيويورك والحاكم يحمل الحكومة الفدرالية مسؤولية الإدارة السيئة

سجلت ولاية ​نيويورك​ الأميركية اليوم الثلاثاء، زيادة طفيفة في عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ المستجد على أساس يومي، حيث بلغ هذا المعدل خلال الساعات الـ24 الماضية 230 حالة مقابل 226 أمس ليصل العدد إلى 19645.

وشدد حاكم ولاية نيويورك أندريو كوومو على استمرار تراجع عدد المرضى الجدد في ​المستشفيات​ حيث هبط هذا المعدل إلى 659 حالة مقابل 717 في البيانات السابقة، وكذلك انخفاض الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس الذين يرقدون فيها إلى نحو 9600 مقارنة مع 9647 في إحصائية أمس الاثنين، إضافة إلى انخفاض الحالات في غرف العناية المركزة. وبلغت الحصيلة العامة للإصابات المسجلة حتى اليوم في نيويورك، أكبر بؤرة للجائحة في ​الولايات المتحدة​، 318953 حالة.

وفي تعليقه على الادعاءات أن الولايات التي يتولى فيها السلطة الديمقراطيون شهدت إدارة سيئة، جدد كوومو انتقاداته للسلطات المركزية في ​واشنطن​، مبينا أن "الحكومة الفدرالية هي من تتحمل المسؤولية عن أي إدارة سيئة حصلت في هذه الفترة".