رئيس الوزراء الأردني: انتقلنا من الكفاح ضد كورونا إلى مرحلة التكيف والتكافل

أكد رئيس الوزراء الأردني ​عمر الرزاز​، "الإستمرار في ​حظر التجول​ الليلي، بالرغم من عدم تسجيل أي إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ داخل البلاد لليوم الثامن على التوالي، باسثناء 6 ​اصابات​ على حدود البلاد"، مشيرا إلى أن "البلاد انتقلت حاليا بعد أسابيع من الكفاح ضد الفيروس إلى مرحلة التكيف والتكافل" حيث كانت المرحلة الأولى مرحلة الاستجابة الفورية للتعامل مع الوباء، والجميع نجح في التصدي لتداعيات كورونا الصحية ومطلوب النجاح في التصدي للتداعيات الاقتصادية".

ولفت الرزاز الى ان "المرحلة الثالثة هي مرحلة التعافي، حيث تسعى ​الحكومة​ من خلالها إلى تأسيس صندوق استثماري بالتعاون ما بين ​البنك المركزي​ والبنوك الأخرى و​القطاع الخاص​ ومساهمة من الحكومة"، مشدداً على ان "الأثر الاقتصادي لوباء كورونا كان كبيرا وأن السلطات اتخذت إجراءات أسهمت في التأقلم مع الوضع".