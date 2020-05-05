ترامب وإسبر ينفيان علاقة الولايات المتحدة بمحاولة الانقلاب في فنزويلا

نفى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ووزير الدفاع في إدارته ​مارك إسبر​، وجود "أي علاقة للولايات المتحدة بمحاولة الانقلاب في ​فنزويلا​، والتي أعلن عن إحباطها رئيس البلاد ​نيكولاس مادورو​ في وقت سابق". هذا وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول، يوم الأحد الماضي، أن ​قوات الأمن​ في بلاده أحبطت محاولة توغل عن طريق البحر لـ"مرتزقة إرهابيين" حاولوا دخول فنزويلا لتنفيذ انقلاب على ​السلطة​ وقتل الزعماء السياسيين في كاراكاس قادمين من ​كولومبيا​ المجاورة.

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