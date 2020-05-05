الصحة العراقية: تسجيل ارتفاع بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ ​العراق​ية، عن "تسجيل ارتفاع بأعداد الوفيات و​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرة الى ان "مختبراتها سجلت 85 إصابة جديدة في محافظات ​بغداد​ و​النجف​ و​كربلاء​ و​كركوك​ و​البصرة​ وميسان والمثنى و​أربيل​، وتم تسجيل 4 ​حالات​ وفاة، ثلاث منها في بغداد وواحدة في البصرة".

ولفتت الوزارة الى انه "تم فحص 5898 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 113484، وبلغ مجموع الإصابات 2431، والوفيات 102، والشفاء 1571".