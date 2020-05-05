الصحة التركية: أكثر من 5000 حالة شفاء جديدة بين المصابين بفيروس كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة، عن "ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 1832 ليصل إلى مستوى 129491 حالة، ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة ​الإصابات​ اليومية بالفيروس مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 1 ايار 2188 حالة، وفي 2 ايار 1983، وفي 3 ايار 1670، وفي 4 ايار 1614".

ولفت قوجة الى ان "حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3520 شخصا إثر رصد 59 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وعدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 73285 شخصا بعد تسجيل 5119 حالة شفاء جديدة".