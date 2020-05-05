الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ال​فلسطين​ية انها "سجلت 5 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد لمخالطي مصابين في السموع بمحافظة الخليل، ما يرفع إصابات اليوم إلى 11، وبتسجيل ​الإصابات​ ​الجديدة​ في السموع، يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 543".

يشار الى ان منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.