السلطات الفرنسية: تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، عن "تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أعلى معدل وفيات يومية في آخر 6 أيام، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة".
ولفتت السلطات الى ان "عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430، مقارنة مع 3696 حالة سجلت أمس الاثنين، وانخفض أيضا عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى 24775، أي أقل بـ773 حالة مقارنة مع يوم أمس".
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