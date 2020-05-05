شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الـ 40.. شباب مكاتب أبو العينين يواصلون تأمين أبناء الجيزة من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة بإشراف النائب ومتابعة يومية منه.

ويقدم أعضاء فرق العمل التابعة لـ أبو العينين، عددًا من المبادرات المختلفة لخدمة مواطني الجيزة بشكل مستمر، ومنها توفير سيارات تقوم بنقل المواطنين من مكاتب البريد المزدحمة إلى المكاتب الأخرى الأقل ازدحامًا؛ للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع التكدسات.

وفى الوقت نفسه، تتواجد فرق العمل فى مكاتب البريد المخصصة لصرف منح العمالة غير المنتظمة قبل بدء العمل؛ لتعقيم وتطهير مكاتب البريد والمناطق المحيطة بها، وتجهيز أماكن الانتظار، وعلى مسافات متباعدة خارج المكاتب لمنع الاختلاط، ثم يتم تنظيم المستحقين لصرف المنحة لمراعاة عدم التكدس وعدم الازدحام، عن طريق النداء على رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف ويتسلم المنحة.

كما قام شباب مكاتب النائب محمد أبو العينين بتوزيع المطهرات والكمامات على المواطنين، ونظموا حملة للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحتهم وصحة أبنائهم.

وتمكن المستحقون من صرف المنحة بشكل سليم وسهل من دون مشكلة أو ازدحام، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى أكثر من شهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

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كما نظمت مؤسسة أبو العينين الاجتماعية على مدى الأشهر الماضية العديد من قوافل الخير التي جابت المحافظات والقرى؛ من أجل توزيع المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والمطهرات والكمامات على المتضررين من تداعيات فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالعديد من المحافظات مثل الجيزة والمنوفية وبنى سويف وسيناء وغيرها.



شباب مكاتب أبو العينين (1)



شباب مكاتب أبو العينين (2)



شباب مكاتب أبو العينين (3)



شباب مكاتب أبو العينين (4)