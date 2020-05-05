شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": أحمد موسى يساهم بـ50 ألف جنيه فى حساب الطوارئ والحالات الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين أنه تم اليوم تفعيل حساب الطوارئ والحالات الحرجة للمساهمة فيه من الزملاء وغيرهم ، حيث بدأ تلقى المساهمات فى الصندوق ، مضيفا أن النقابة أودعت اليوم بالحساب ٢٠٠ ألف جنيه يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس النقابة فى هذا الشأن .

وقال الزناتى إن أول المساهمين من الزملاء كان الكاتب الصحفى أحمد موسى ، مدير تحرير الاهرام الذى ساهم اليوم بـ 50 ألف جنيه تم إيداعه فى حساب الطوارئ والحالات الحرجة ، مضيفا أنه تسهيلا على الزملاء يتم قبول المساهمات فى حساب الطوارئ داخل نقابة الصحفيين ، التى ستقوم بدورها بتحويله على الحساب المخصص له .

وأوضح الزناتى أن مجلس النقابة سيحدد فى اجتماعه المقبل المعايير اللازمة لاستفادة الزملاء من المساهمات فى هذا الحساب من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية .