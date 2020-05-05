خبير بحرى: الغواصة المصرية الجديدة ذراع طولى للعمليات وردع أى عدوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب اللواء إيهاب البنان، مدير شعبة المساحة البحرية السابق، عّن سعادته البالغة بوصول الغواصة المصرية الجديدة أس 43 لمصر، وانضمامها للقوات البحرية، مؤكدًا أنها تمثل إضافة كبيرة للتسليح بالجيش المصرى، باعتبارها أحد أربع غواصات نتعاون فيها مع الجانب الألمانى.
وأضاف اللواء إيهاب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الغواصة من طراز تايب ٢٠٩ من أنواع الغواصات الهجومية، التى تسمح بالدفاع عّن كل مصالح مصر الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا لتنوع تسليح القوات البحرية المصرية، والتى تضم الفرقاطات والجويند والغواصات ولنشات الصواريخ، وحاملتي المروحيات من طراز ميسترال، وكلها تمثل منظومة تسليح متكاملة بامكانها ردع وصد أى عدوان فى أى اتجاه، كما أن الغواصات تعتبر ذراع طولى للعمليات البحرية، كما يمكنها تحقيق الردع فى مسرح عمليات البحر، وتوجيه ضربات قوية، تستطيع من خلالها التفوق.
وأوضح مدير شعبة المساحة البحرية سابقا، أن الغواصة الجديدة لها مميزات تضعها فى مصاف الغواصات المتقدمة بحيث يمكنها السفر لعدة اميال وبعمق كبير، كما تتمتع بأنظمة ملاحية عالية الرقى والتقدم، كما تم تدريب الضباط المصريين عليها، بحيث يمثلون القوة القتالية عليها.
يذكر أن الغواصة الجديدة وصلت اليوم الثلاثاء، إلى أرض الوطن الغواصة المصرية الجديدة اس 43 من طراز 209/1400.
وتعد الغواصة الجديدة من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم، ومزودة بأنظمة تتحكم فى إطلاق الطوربيدات.
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