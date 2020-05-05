شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تنعي الشيخ الطبلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إنا لله وإنا إليه راجعون" تنعي المتحدة للخدمات الإعلامية بقلب راض بقضاء الله القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن مجلس إدارة الشركة برئاسة الاستاذ تامر مرسي قرر إذاعة التلاوات العطرة للقارئ الشيخ الطبلاوي على قناة مصر قرآن كريم . اللهم شفّع فيه القرآن وأعماله الصالحة وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

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