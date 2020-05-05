مبادرة شباب بولاق الدكرور لتزيين الشوارع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبدعم للمبادرات المجتمعية قامت الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع بزيارة شارع سيد بكر بحي بولاق الدكرور حيث قام الشباب بمبادرة لتزيين ونظافة الشارع بالجهود الذاتية وذلك لتشجيع مثل تلك المبادرات في المحافظة وللاشادة بدور المواطنين في تحسيين البيئة المحيطة بهم. رافقها في الزيارة الأستاذ عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور .

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مبادرة شباب بولاق (2)

مبادرة شباب بولاق (3)

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