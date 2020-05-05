شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى محذراً من الأسواق العشوائية: بيئة خصبة لنشر الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد المنعم، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الأسواق العشوائي، وخطورتها على المواطنين بسبب التجمعات والتكدسات خاصة فى الوقت الحالى، وأنها من الممكن ان تكون سببا فى تفشى فيروس كورونا نتيجة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى المجتمع.

وطالب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حصر كافة الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، على أن تقوم كل محافظة بعمل حصر دقيق بكافة الأسواق العشوائية تمهيدا لتحويلها لأسواق حضارية، على أن يتضمن الحصر كافة الأراضي الفضاء التى يمكن ان يتم استغلالها فى عمل أسواق حضارية.

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار البيع والشراء فى الأسواق العشوائية، خاصة فى ظل ازمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الأسواق الحضارية يسهل فيها تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان عدم تفشي الفيروس، بالإضافة للحفاظ على الصحة العامة، وذلك من خلال توفير أماكن آمنة لعرض المنتجات والسلع الغذائية، بالإضافة للقضاء على التكدس المرورى.

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وأشار عضو البرلمان، إلى أن هناك بعض المواطنين يرغبون فى إنشاء أسواق حضارية تحت رقابة المحافظة، ولابد من استيفاء الشروط المطلوبة ومن ثم منحهم التراخيص اللازمة لإنشاء الأسواق، على أن تكون تحت رقابة التنمية المحلية لمنع الاستغلال وعدم المغالاة فى أسعار تأخير بعض المحال داخلها.

وكانت أجهزة حى الأميرية شمال القاهرة برئاسة اللواء هشام السعدى، نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والأسواق العشوائية، أسفرت عن إزالة سوق عشوائى بشارع 6 بالقرب من المساكن وإزالة 16 كشك مخالف، فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمتابعة الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.