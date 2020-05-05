شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة للعام الدراسى الجديد لحل أزمة التكدس وعجز المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بمجلس النواب، بشأن استعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد، لافتا إلى أن الظروف الراهنة تستوجب أن تكون هناك خطوات استباقية من قبل الوزارة للاستعداد للعام الدراسى الجديد، خاصة وأن بعض المدارس الخاصة فتحت باب التقديم وبعضها أغلقت باب التقديمات بعض اكتفائها، وجميع هذه المدارس تطالب أولياء الامور بدفع المصاريف جملة واحدة، مما يتسبب فى إرهاق كاهل المواطنين فى ظل الظروف الراهنة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المنظومة التعليمية تشهد اهتمام كبير وغير مسبوق، وهناك طفرة حقيقية انعكست على العملية التعليمية خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على الوسائل الحديثة وأنها أصبحت جزء من العملية التعليمية، مما يستوجب على الوزارة ان تضع خطة استباقية للعام الدراسى الجديد لمنع استغلال أولياء الأمور من قبل بعض المدارس الخاصة، وفى نفس الوقت للحفاظ على المكتسبات التى حققتها الوزارة جراء تطبيق المنظومة الجديدة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن هناك بعض المدارس التى تم إزالتها ولم يتم إعادة بنائها مرة اخرى، أزمة التكدس فى الفصول، وعجز المعلمين فى بعض المدارس، كل هذه الملفات تستوجب رؤية وخطوات حقيقية لحلها على أرض الواقع، حتى لا تكون فى العام الدراسى الجديد.

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وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ناقشت مؤخرا سبل دعم المنظومة التعليمية، ووضع خطة زمنية لإنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها قبل بداية العام الدراسى الجديد 2020-2021م، للقضاء على كثافة الفصول، وذلك فى إطار الاهتمام بقطاع التعليم وتحسين بيئته، ورفع المستوى الثقافي والتربوي، من خلال إنشاء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، وتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.