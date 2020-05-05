شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "خطة البرلمان": أكثر من نصف الهيئات الاقتصادية لديها أصول غير مستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ملف الأصول غير المستغلة من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، خاصة وأن هذه الأصول تبلغ أكثر من تريليون جنيه، مطالبا حصر جميع الأصول على مستوى الجمهورية، ومن ثم يتم البدء فى وضع خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة منها سوى من خلال إنشاء مزيد من المصانع أو بيع هذه الأصول واستغلال قيمتها فى تطوير وإحلال وتجديد الهيئات والشركات والمصانع الخاسرة بالفعل، وإنشاء مشروعات قومية للشباب.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الهيئات الاقتصادية الخاسرة، والتى تواصل نزيف الخسائر عاما تلو الأخر، تمثل أكثر من نصف الهيئات الاقتصادية أبرزهم الوطنية للإعلام والسكة الحديد، مطالبا الوقوف على أسباب الخسارة، ووضع خطة عاجلة لعلاج هذه الخسارة، متابعا:" إيقاف الخسارة مكسب".

وطالب عضو مجلس النواب، تشديد الرقابة على هيئة التنمية الزراعية، والتحقيق فى واقعة ضياع بعض الملفات، لتحصيل قيمة الأراضي من المواطنين، بالإضافة لضرورة حصر ممتلكات هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الأوقاف، لافتا إلى أن هناك فيلات مازالت مؤجرة بملاليم منذ ما يقرب من 80 عاما فى حين أن قيمتها تتخطى ملايين الجنيهات.

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وشدد عضو البرلمان، على ضرورة وضع أُطر للتعامل مع هذا الملف الحيوي والحساس، على أن يتم تضافر جميع الجهود، وأن تقدم كل هيئة أو وزارة أو جهة حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة لديها، ومن ثم يتم وضع آلية عاجلة لتعظيم الاستفادة منها، حتى لا تُهدر هذه الأصول دون أن يتم تحقيق أي استفادة منها.