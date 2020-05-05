أعلنت واشنطن عن شروعها في توزيع معونات بقيمة 4.8 مليار دولار على مجتمعات الشعوب الأصلية لمساعدتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا وعواقبها على قطاعات الصحة المحلية، وفقًا لموقع روسيا اليوم,
وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارتي الداخلية والخزانة في البلاد: "يسعدنا أن نبدأ بتحويل 4.8 مليار دولار من الأموال الحيوية المخصصة للحكومات القبائلية في جميع الولايات.. يقوم نهجنا على تلبية الاحتياجات القبائلية على أساس التوازنالعادل".
وأضاف البيان أن الحكومة ستوزع هذه المعونات الفيدرالية خلال الأيام المقبلة بدءا من اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن حجم المساعدات يعتمد على التعداد السكاني في كل مجتمع أصلي، حيث يساوي الحد الأدنى منها 100 ألف دولار.
ووصف البيان الأموال المقدمة بأنها تمثل "دعما ماليا تاريخيا للأمريكيين الأصليين الذين يكافحون الأزمة الصحية في ظل وباءكوفيد-10".
وأصبحت محمية النافاخو الواقعة على الحدود بين ولايتي أريزونا ونيوميكسيكو، حيث يعيش الهنود الأمريكيون من شعوب أباتشي والنافاخو، ثاني أكبر قبيلة معترف بها فيدراليا في الولايات المتحدة بعد قبيلة شيروكي، بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا في البلاد.
وتفيد تقارير إعلامية بأن الهنود الأمريكيين هم بين الفئات الأكثر ميلا للتأثر بالأعراض الشديدة جراء الفيروس لأن الكثير منهم يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والشرايين والرئة.
وتشيرا بيانات جامعة جون هوبكينز إلى أن عدد المصابين بكورونا بين الأمريكيين الأصليين اقترب من ألفي شخص، توفي منهم 60 على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن توزع معونات على الهنود الحمر لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.